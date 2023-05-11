Мадридський клуб може підписати німця у 2024 році.
Йосуа Кімміх, Getty Images
11 травня 2023, 13:33
Реал зацікавлений у трансфері Йосуа Кімміха, повідомляє Bayern & Germany.
За інформацією джерела, мадридський клуб розглядає можливість підписання німецького півзахисника у 2024 році – після відходу Луки Модрича та Тоні Крооса.
Реал хоче, щоб досвідчений гравець, що зарекомендував себе, став лідером їх молодого півзахисту.
Кімміх готовий перейти в іноземний клуб у певний момент. Контракт 28-річного футболіста з Баварією діє до 2025 року.
У поточному сезоні Кімміх провів 30 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 4 голи та 6 асистів.