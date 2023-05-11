Німеччина

Мадридський клуб може підписати німця у 2024 році.

Реал зацікавлений у трансфері Йосуа Кімміха, повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, мадридський клуб розглядає можливість підписання німецького півзахисника у 2024 році – після відходу Луки Модрича та Тоні Крооса.

Реал хоче, щоб досвідчений гравець, що зарекомендував себе, став лідером їх молодого півзахисту.

Кімміх готовий перейти в іноземний клуб у певний момент. Контракт 28-річного футболіста з Баварією діє до 2025 року.

У поточному сезоні Кімміх провів 30 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 4 голи та 6 асистів.