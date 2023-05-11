Німеччина

Зірка мюнхенців залишиться в команді.

Генеральний директор Баварії Олівер Кан прокоментував чутки щодо майбутнього Томас Мюллера.

"Чи піде Мюллер влітку? Цього не станеться. Томас у формі, ніколи не травмований, у нього дуже сильний характер.

Він надзвичайно важливий. Я впевнений, що Томас ще зіграє за нас багато ігор", — наводить слова Кана Фабріціо Романо.

Зазначимо, що в цьому сезоні Мюллер провів 37 поєдинків, в яких відзначився сімома голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоммер може залишити Баварію після повернення Ноєра і перейти в Манчестер Юнайтед.