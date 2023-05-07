Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 6 травня 2023 року, 19:30.
Вердер – Баварія, Getty Images
07 травня 2023, 10:58
У поєдинку 31 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу над Вердером (2:1).
Перемогу команді Томаса Тухеля принесли забиті м'ячі у виконанні Гнабрі та Сане, а у бременців єдиний гол забив Шмідт.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вердер — Баварія у німецькій Бундеслізі:
Вердер – Баварія 1:2
Голи: Шмідт, 87 — Гнабрі, 62, Сане, 73.
Вердер: Павленка — Піпер (Велькович, 55), Штарк, Фрідль — Вайзер, Біттенкурт (Шмідт, 82), Гросс (Груєв, 77), Стаге, Юнг (Бьюкенен, 77) — Шмід, Дукш (Філіпп, 77).
Баварія: Зоммер – Мазрауї, Павар, де Лігт, Канселу – Кімміх, Гравенберх (Мюллер, 64) – Коман (Сане, 64), Мусіала, Мане (Сарр, 88) – Гнабрі.
Попередження: Піпер, Фрідль – Канселу.