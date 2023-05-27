Мюнхенці хочуть зберегти важливого гравця.
Альфонсо Девіс, getty images
27 травня 2023, 00:35
Баварія збирається попрацювати в найближче літнє трансферне вікно, втім не забуває й про внутрішні ресурси.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мюнхенський клуб вважає першочерговою метою подовження контракту з Альфонсо Девісом.
Зазначимо, що в цьому сезоні канадець відіграв тридцять вісім матчів, в яких відзначився трьома голами та вісьмома асистами.
Його поточний контракт з мюнхенцями чинний до літа 2025 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Альфонсо Девіса визнано найкращим гравцем року за версією КОНКАКАФ.