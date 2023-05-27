Німеччина

Мюнхенці хочуть зберегти важливого гравця.

Баварія збирається попрацювати в найближче літнє трансферне вікно, втім не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мюнхенський клуб вважає першочерговою метою подовження контракту з Альфонсо Девісом.

Зазначимо, що в цьому сезоні канадець відіграв тридцять вісім матчів, в яких відзначився трьома голами та вісьмома асистами.

Його поточний контракт з мюнхенцями чинний до літа 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Альфонсо Девіса визнано найкращим гравцем року за версією КОНКАКАФ.