Німеччина

Цікаві зміни в розкладі Бундесліги.

27 травня 2023 року має остаточно визначитись чемпіон Німеччини, оскільки саме в цей день відбудеться заключний, тридцять четвертий за ліком, тур місцевої Бундесліги.

На здобуття титулу претендують одразу два клуби — дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія, які гратимуть, як і решта команд, одночасно в паралельних поєдинках.

"Джмелям" при цьому необхідно виключно обігравати Майнц на власному полі, тоді як "Рекордмайстера" влаштує будь-яка осічка принципових суперників, але тільки за умови власної перемоги над Кельном на чужому полі.

Цікаві новини при цьому надійшли від Німецького футбольного союзу напередодні гри чинного чемпіона країни, який ризикує обірвати ланцюжок із десяти років поспіль тріумфів на внутрішній арені — головним арбітром спочатку призначили берлінця Фелікса Цваєра, проте через хворобу 42-річний рефері категорії FIFA не зможе провести цю зустріч.

Йому на заміну запросили 33-річного арбітра з Бремена Свена Яблонського, який має значно менший досвід роботи, проте для Баварії вважається більш "фартовим".

За Яблонського мюнхенці перемагали чотири рази, тоді як двічі зіграли внічию, а за Цваєра провели 34 переможних матчі за трьох нічиїх та п’яти поразок відповідно.

Що цікаво, Баварія — найбільш частий учасник матчів у багаторічній кар’єрі досвідченого арбітра.

Матч Кельн — Баварія розпочнеться о 16:30.