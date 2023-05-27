Мексиканець може перебратись в Бундеслігу.
Едсон Альварес, getty images
27 травня 2023, 15:00
Боруссія Дортмунд розуміє, що втримати Джуда Беллінгема буде вкрай важко, тому вже готує для нього заміну.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб запланував ще один раунд перемовин з Аяксом щодо переходу Едсона Альвареса.
Зазначимо, що в цьому сезоні мексиканський футболіст відіграв 43 матчі, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс просить за Едсона Альвареса 50 мільйонів євро.