Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють Кельн та мюнхенська Баварія.

Кельн та мюнхенська Баварія зіграють у рамках останнього туру німецької Бундесліги на полі Райн Енергі Штадіон Якщо "Рекордмайстер" переможе, а Боруссія Д утратить очки в грі проти Майнца, гості стануть чемпіонами.

Штеффен Баумгарт, на тлі нічиєї проти Вердера (1:1), залучив до стартового складу Зельке на вістря атаки.

Томас Тухель, після поразки від РБ Лейпциг (1:3), використав із перших хвилин Упамекано в центрі захисту, тоді як ліворуч в обороні гратиме Канселу, а Гравенберх з'явиться в опорній зоні.

Кельн: Швебе — Шмітц, Гюберс, Шабо, Гектор — Скірі, Мартель — Любічич, Кайнц, Майна — Зельке.

Запасні: Горн, Педерсен, Кіліан, Гуйсейнбашич, Шиндлер, Лімінос, Лемперле, Тільманн, Олесен.



Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Мазрауї — Кімміх, Гравенберх — Гнабрі, Сане, Коман — Мюллер.

Запасні: Ульрайх, Канселу, Блінд, Станішич, Горецка, Шупо-Мотінг, Мане, Тель, Мусіала.



Гра Кельн — Баварія почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.