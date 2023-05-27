Німеччина

Востаннє таким чином титул втрачав Баєр, а забрала його Баварія.

Сьогодні, 27 травня, відбудуться матчі заключного 34 туру німецької Бундесліги.

У 22 останніх сезонах чемпіонату Німеччини лідер турнірної таблиці після 33 турів за підсумками ставав чемпіоном Бундесліги.

За інформацією OptaFranz, востаннє виграти титул за такого розкладу не вдалося леверкузенському Баєру в сезоні-1999/00. Тоді чемпіонський титул забрала Баварія.

Наразі після 33 турів лідирує дортмундська Боруссія, яка набрала 70 очок. "Джмелі" ще можуть упустити чемпіонство, якщо не обіграють Майнц, а Баварія, яка відстає на два очки, переможе Кельн у гостях. У разі перемоги мюнхенців та нічиєї у Дортмунді чемпіоном також стане Баварія за рахунок кращої різниці м'ячів.

На Football.ua доступні текстові онлайн-трансляції матчів — Боруссія Д — Майнц та Кельн — Баварія.