Команда в останньому турі оформила собі вихід до групового етапу турніру.
Getty Images
27 травня 2023, 19:59
Уніон уперше у своїй історії виступить у Лізі чемпіонів.
Берлінці сьогодні обіграли Вердер (1:0) у заключному турі Бундесліги.
Команда Урса Фішера завершила чемпіонат Німеччини на четвертому місці та отримала право виступити у наступному розіграші ЛЧ. Вона грає у найвищій німецькій лізі лише четвертий сезон.
Нагадаємо, що у Лізі чемпіонів від Німеччини також зіграють Баварія, Боруссія Дортмунд та Лейпциг.
Раніше повідомлялося, що Шальке вилетів із Бундесліги, Штутгарт зіграє у перехідних матчах.