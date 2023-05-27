Німеччина

Команда в останньому турі оформила собі вихід до групового етапу турніру.

Уніон уперше у своїй історії виступить у Лізі чемпіонів.

Берлінці сьогодні обіграли Вердер (1:0) у заключному турі Бундесліги.

Команда Урса Фішера завершила чемпіонат Німеччини на четвертому місці та отримала право виступити у наступному розіграші ЛЧ. Вона грає у найвищій німецькій лізі лише четвертий сезон.

Нагадаємо, що у Лізі чемпіонів від Німеччини також зіграють Баварія, Боруссія Дортмунд та Лейпциг.

Раніше повідомлялося, що Шальке вилетів із Бундесліги, Штутгарт зіграє у перехідних матчах.