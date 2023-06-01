Німеччина

Берлінці підписали Лейте на постійній основі.

Діогу Лейте провів відмінний сезон у складі Уніона з Берліну, тому німецький клуб вирішив підписати гравця на постійній основі.

Офіційний сайт берлінців не повідомляє додаткові подробиці. За даними Transfermarkt, трансфер обійшовся клубу у 7,5 мільйонів євро.

Після прибуття в Берлін 24-річний футболіст швидко зарекомендував себе як важливий компонент захисту головного тренера Урса Фішера.

Він зіграв 40 з можливих 48 ігор у всіх турнірах і не провів повних 90 хвилин лише в п’яти з них. Він зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Уніон Берлін вийшов у Лігу чемпіонів уперше в історії.