Берлінці підписали Лейте на постійній основі.
Діогу Лейте, getty images
01 червня 2023, 21:59
Діогу Лейте провів відмінний сезон у складі Уніона з Берліну, тому німецький клуб вирішив підписати гравця на постійній основі.
Офіційний сайт берлінців не повідомляє додаткові подробиці. За даними Transfermarkt, трансфер обійшовся клубу у 7,5 мільйонів євро.
Після прибуття в Берлін 24-річний футболіст швидко зарекомендував себе як важливий компонент захисту головного тренера Урса Фішера.
Він зіграв 40 з можливих 48 ігор у всіх турнірах і не провів повних 90 хвилин лише в п’яти з них. Він зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Уніон Берлін вийшов у Лігу чемпіонів уперше в історії.