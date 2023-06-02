Німеччина

Півзахисник й надалі буде виступати за команду з Франкфурта.

Айнтрахт вже цього літнього трансферного вікна може втрати групу лідерів, тому працює над збереженням деяких гравців.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, нова угода до 2026 року була укладена з півзахисником Маріо Гьотце.

Зазначимо, що попередній контракт діяв до літа 2025 року.

В цьому сезоні Маріо Гьотце провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та дев'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Коло-Муані не виключає, що може залишитися в Айнтрахті щонайменше ще на один сезон.