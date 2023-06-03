Німеччина

Мюнхенці визначились, які суми хочуть отримати за захисників.

Баварія готується до активної роботи на трансферному ринку в найближче вікно переходів, проте й не забуває, що треба дещо розвантажити склад.

Як повідомляє видання Sky, чемпіон Німеччини встановив цінники на захисників Люку Ернандеса та Бенжамена Павара.

Першого в Баварії готові відпустити за 60 мільйонів євро, а другого — за суму вдвічі меншу, 30 мільйонів євро.

Стверджується, що обидва футболісти готові покинути мюнхенську команду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн сповістив Баварію про неможливість свого трансферу до Мюнхена.