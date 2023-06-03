Португальський захисник користується попитом.
Рафаель Геррейру, getty images
03 червня 2023, 11:26
Універсальний фланговий гравець Рафаель Геррейру залишив Боруссію Д на правах вільного агента зовсім нещодавно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, в боротьбі за португальця зійшлись Баварія та Атлетіко.
Крім того, певний інтерес до гравця має й Ніцца, проте навряд французький клуб зможе конкурувати з двома топ-опонентами.
У поточному сезоні Геррейру провів 33 матчі за Боруссію Дортмуд у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 14 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейде до Брайтона вільним агентом.