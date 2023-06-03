Німеччина

Португальський захисник користується попитом.

Універсальний фланговий гравець Рафаель Геррейру залишив Боруссію Д на правах вільного агента зовсім нещодавно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, в боротьбі за португальця зійшлись Баварія та Атлетіко.

Крім того, певний інтерес до гравця має й Ніцца, проте навряд французький клуб зможе конкурувати з двома топ-опонентами.

У поточному сезоні Геррейру провів 33 матчі за Боруссію Дортмуд у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 14 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейде до Брайтона вільним агентом.