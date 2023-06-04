Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу Кубка Німеччини, що відбувся 3 червня 2023 року, 21:00.

У фінальному поєдинку Кубка Німеччини-2022/23 Лейпциг здобув перемогу над франкфуртським Айнтрахтом і вдруге поспіль виграв цей трофей.

Колектив Марко Розе відправив у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Крістофер Нкунку та Домінік Собослаї.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Лейпциг — Айнтрахт у фіналі Кубка Німеччини-2022/23:

РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф 2:0

Голи: Нкунку, 71, Собослаї, 85



РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Гальстенберг — Лаймер, Айдара — Собослаї (Кампль, 90), Ольмо — Нкунку, Вернер (Поульсен, 61).



Айнтрахт Ф: Трапп — Тута, Хасебе (Борре, 78), Ндіка — Бута (Діна-Ебімбе, 86), Роде (Ліндстрьом, 70), Соу, Макс (Ленц, 78) — Камада, Гьотце — Коло Муані.



Попередження: Лаймер — Гьотце, Коло Муані