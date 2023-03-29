Крім них, на нагороду претендують ще троє футболістів.
Рафаель Геррейру, Getty Images
29 березня 2023, 17:19
Німецька Бундесліга на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на нагороду найкращому гравцю місяця за підсумками березня.
На нагороду претендують шестеро футболістів:
- нападник Шальке Маріус Бюлтер (три матчі, три голи та одна результативна передача);
- захисник Баєра Джеремі Фрімпонг (три матчі, два голи та два асисти);
- захисник дортмундської Боруссії Рафаель Геррейру (два матчі, два м'ячі та три асисти);
- нападник Вольфсбурга Омар Мармош (три матчі та два голи);
- півзахисник Бохума Ерхан Машович (три матчі та два м'ячі);
- півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос (три матчі, два м'ячі та один асист).
Нагадаємо, після 25 турів Боруссія Д набрала 53 очки та очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баварію на один бал. Трійку найкращих замикає Уніон – 48 очок.
Наступний 26 тур німецької першості стартує 31 березня, матчем між Айнтрахтом та Бохумом.