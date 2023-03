Німецька Бундесліга на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на нагороду найкращому гравцю місяця за підсумками березня.

На нагороду претендують шестеро футболістів:

- нападник Шальке Маріус Бюлтер (три матчі, три голи та одна результативна передача);

- захисник Баєра Джеремі Фрімпонг (три матчі, два голи та два асисти);

- захисник дортмундської Боруссії Рафаель Геррейру (два матчі, два м'ячі та три асисти);

- нападник Вольфсбурга Омар Мармош (три матчі та два голи);

- півзахисник Бохума Ерхан Машович (три матчі та два м'ячі);

- півзахисник Баєра Есекьєль Паласіос (три матчі, два м'ячі та один асист).

