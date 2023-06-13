Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх прокоментував інформацію щодо того, що він може залишити команду вже цього літа.

"Було важко не натрапити на ці чутки. Загалом, я не надто захоплююся чутками. Як усі знають, у мене залишилося два роки контракту з Баварією, і ми маємо великі плани ", — наводить слова німця BILD.

У поточному сезоні Кімміх провів 32 матчі у Бундеслізі: на його рахунку п'ять голів та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіміх не має наміру залишати Баварію.