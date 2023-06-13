Німеччина

Футболіст мюнхенців не збирається змінювати команду.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх прокоментував інформацію щодо того, що він може залишити команду вже цього літа.

"Було важко не натрапити на ці чутки. Загалом, я не надто захоплююся чутками. Як усі знають, у мене залишилося два роки контракту з Баварією, і ми маємо великі плани ", — наводить слова німця BILD.

У поточному сезоні Кімміх провів 32 матчі у Бундеслізі: на його рахунку п'ять голів та шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіміх не має наміру залишати Баварію.