Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький півзахисник — про гру проти збірної України.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Півзахисник Бундестім Йозуа Кімміх вважає, що його команда припустилась помилок в простих ситуаціях.

"Ми дуже добре увійшли в гру. Все було добре, ми повели на початку гри, а потім пропустили два безглузді голи.

Рахунок 1:3 став результатом простих помилок. Це саме те, чого нам потрібно позбутися. У підсумку ми, на щастя, відіграли два м'ячі", — наводить слова Кімміха Футбольний союз Німеччини.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.