Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гра відбірного циклу пройде у п'ятницю, 16 червня.

Матч відбіркового етапу Євро-2024 між збірними Північної Македонії та України обслужить швейцарська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Лукас Фендріх, якому допомагатимуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Резервним рефері буде Алессандро Дудич.

Після поразки від Англії Україна посідає четверте місце у групі. Північна Македонія розпочала відбірковий етап із перемоги над Мальтою.

Нагадаємо, матч Північна Македонія — Україна відбудеться у п'ятницю, 16 червня, на стадіоні Тоше Проєський у Скоп'є. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Македонія – Україна.