Німеччина

Фелікс Нмеча з Вольфсбурга коштуватиме "джмелям" 30-32 мільйони євро, враховуючи бонуси.

Атакуючий півзахисник Вольфсбурга Фелікс Нмеча знаходиться за крок від того, щоб змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та посилити інший клуб німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, трансфер 22-річного німця у дортмундську Боруссію є майже вирішеною справою.

За інформацією джерела, у найближчі години сторони обговорять фінальні деталі угоди, яка оцінюється у 30-32 мільйони євро з урахуванням бонусів. З гравцем вже погоджено довгостроковий контракт.

У минулому сезоні Фелікс Нмеча провів 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив три голи та віддав шість асистів.

Очікується, що Нмеча-молодший замінить у Дортмунді зіркового англійця Джуда Беллінгема, який цього літа перейшов до мадридського Реалу за 103 мільйони євро (+31 млн як бонусами).