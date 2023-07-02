Фелікс Нмеча з Вольфсбурга коштуватиме "джмелям" 30-32 мільйони євро, враховуючи бонуси.
Фелікс Нмеча, getty images
02 липня 2023, 19:19
Атакуючий півзахисник Вольфсбурга Фелікс Нмеча знаходиться за крок від того, щоб змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та посилити інший клуб німецької Бундесліги.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, трансфер 22-річного німця у дортмундську Боруссію є майже вирішеною справою.
За інформацією джерела, у найближчі години сторони обговорять фінальні деталі угоди, яка оцінюється у 30-32 мільйони євро з урахуванням бонусів. З гравцем вже погоджено довгостроковий контракт.
У минулому сезоні Фелікс Нмеча провів 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив три голи та віддав шість асистів.
Очікується, що Нмеча-молодший замінить у Дортмунді зіркового англійця Джуда Беллінгема, який цього літа перейшов до мадридського Реалу за 103 мільйони євро (+31 млн як бонусами).