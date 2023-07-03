Німеччина

Дортмундці підписали півзахисника Вольфсбурга.

Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Вольфсбурга Фелікса Нмечі.

Сторони підписали контракт на п'ять років — до літа 2028. Нмеча покликаний замінити Джуда Беллінгема, який перебрався в Реал.

У минулому сезоні Фелікс Нмеча провів 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив три голи та віддав шість асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд веде продуктивні переговори з Джаном щодо нового контракту.