Дортмундці підписали півзахисника Вольфсбурга.
Фелікс Нмеча (ліворуч), фото Боруссія Д
03 липня 2023, 21:26
Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Вольфсбурга Фелікса Нмечі.
Сторони підписали контракт на п'ять років — до літа 2028. Нмеча покликаний замінити Джуда Беллінгема, який перебрався в Реал.
У минулому сезоні Фелікс Нмеча провів 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив три голи та віддав шість асистів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд веде продуктивні переговори з Джаном щодо нового контракту.