Німеччина

"Бики" підписали нового нападника.

РБ Лейпциг продовжує працювати над посиленням складу в поточне трансферне вікно та підписав нового нападника.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, новачком команди став Лоїс Опенда.

Стверджується, що сторони підписали угоду строком на п'ять років — до літа 2028 року. Опенда буде грати під 17 номером.

Зазначимо, що сума угоди не розголошується. Проте Transfermarkt повідомляє, що угода коштувала Лейпцигу 43 мільйони євро.

Минулого сезону Лої Опенда провів за Ланс 42 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг слідкує за одразу двома талановитими французами в якості заміни Гвардіолу.