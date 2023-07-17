Німеччина

Про перехід захисника незабаром оголосять офіційно.

Баварія довгий час вела перемовини з Наполі щодо Кіма Мін Дже та все ж таки досягла домовленості.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб узгодив усі деталі трансферу центрального захисника.

Керівництво Баварії хоче оголосити про перехід південнокорейського футболіста вже цього тижня.

Зазначимо, що у минулому сезоні Кім Мін Дже провів 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті визначив захисника Баварії Павара як свою головну ціль на правий фланг оборони.