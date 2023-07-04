Італія

Неаполітанці готуються до втрати захисника.

Кім Мін Чже з дуже великою ймовірністю залишить Наполі цього літа, тому переможець Серії А минулого сезону шукає йому заміну.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, неаполітанці визначились з заміною для південнокорейського гравця.

Стверджується, що Наполі спробує підписати центрбека Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана.

В цьому сезоні гравець збірної Іспанії відіграв 41 поєдинок на клубному рівні, отримавши сім попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Ле Нормана претендує також представник АПЛ — Арсенал.