Неаполітанці готуються до втрати захисника.
Робен Ле Норман, getty images
04 липня 2023, 09:27
Кім Мін Чже з дуже великою ймовірністю залишить Наполі цього літа, тому переможець Серії А минулого сезону шукає йому заміну.
Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, неаполітанці визначились з заміною для південнокорейського гравця.
Стверджується, що Наполі спробує підписати центрбека Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана.
В цьому сезоні гравець збірної Іспанії відіграв 41 поєдинок на клубному рівні, отримавши сім попереджень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Ле Нормана претендує також представник АПЛ — Арсенал.