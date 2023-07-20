Німеччина

Австрієць може перейти в стан "джмелів".

Півзахисник Баварії Марсель Забітцер може змінити клубну прописку вже цього літа. Причому австрієць може підсилити принципового суперника "Роттен".

Як повідомляє 90min.de, дортмундська Боруссія зацікавлена в підписанні гравця Баварії. Мюнхенці вважають, що австрієць може піти, але керівництво хоче виручити з продажі Марселя 15-20 мільйонів євро.

Забітцер поки не визначився з майбутнім. Вже в понеділок клуб вирушить у передсезонне турне до США. До цього часу футболіст мусить обдумати своє майбутнє.

У минулому сезоні Марсель Забітцер провів за МЮ в оренді 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.