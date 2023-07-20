Футзал

Іванофранківці обіграли представників Хорватії.

Івано-Франківський коледж фізичного виховання, який є чинним чемпіоном України, стартував на чемпіонаті Європи серед закладів вищої освіти.

Підопічні Юрія Іванишина та Івана Данилишина в першому турі групового етапу грали проти представників Бернайського університету (Хорватія).

Українська команда здобула непросту перемогу з рахунком 4:3. Голами за ІФКФВ відзначились Назар Швед, Олександр Дячук та Микола Микитюк (дубль).

Зазначимо, що 21 липня іванофранківці зіграють зі Швейцарським Інститутом спорту, 22 липня – з Університетом Рейн-Шампань, а 23 липня – з Естонською Академією безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що став відомий календар еліт-раунду відбору ЧС-2024 для збірної України з футзалу.