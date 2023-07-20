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Аргентинець має конкретну ціль.

Співвласник Інтера Маямі Девід Бекхем прокоментував перехід у свій клуб Ліонеля Мессі.

"Момент, коли Лео оголосив про перехід до Інтера Маямі, був дуже емоційним. Наш клуб завжди мріяв залучати найвидатніших гравців. Думаю, будь-який власник спортивної команди хоче цього. Чи завжди так відбувається? Ні. Але з нами сталося.

Йдеться про гравця, який виграв чемпіонат світу минулого року. Це один із найбільших гравців – якщо не найбільший, – які колись грали в цю гру.

Ми бачимо гравця, який досяг всього, що тільки можливо, і все ще голодний і хоче перемагати. Він перебуває на тому етапі своєї кар'єри, коли ухвалив рішення переїхати до Америки, до МЛС, перейти в Інтер Маямі, щоб перемагати.

Він приїхав сюди не на канікули. Він приїхав для того, щоб перемагати та надихати наступне покоління футболістів у цій країні", – сказав співвласник Інтера Маямі.

Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.