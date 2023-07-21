Німеччина

У мюнхенському гранді більше не розраховують на зіркового сенегальського вінгера.

Напередодні стало відомо про те, що нападник мюнхенської Баварії Садіо Мане розпочав переговори із саудівським Ан-Насром щодо можливого трансферу цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 31-річний сенегалець хотів залишитися у німецькому гранді, проте через бажання Баварії з ним розлучитися гравець погодився обговорити з Ан-Насром умови переїзду до Саудівської Аравії.

Відтепер усі три сторони зацікавлені в тому, щоб трансфер стався, а робота у цьому напрямку продовжується.

Минулого сезону Садіо Мане провів 38 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА заборонила Ан-Насру реєструвати нових гравців.