Німеччина

Мюнхенська команда вже схвалила відхід сенегальського вінгера.

Вінгер мюнхенської Баварії Садіо Мане може стати одноклубником Кріштіану Роналду у складі Ан-Насра.

Як повідомляє theathletic, представник агентства Roof, яке опікується Мане, зустрівся зі спортивним директором Ан-Насра Гораном Вуцевічем у Португалії, щоб обговорити можливий перехід.

Тим часом керівництво саудівського клубу запропонувало 31-річному сенегальцю контракт на три роки із зарплатою 25 мільйонів євро за сезон.

Раніше була інформація, що Баварія дозволила Мане вести переговори із саудівським клубом і, якщо буде домовленість, готова його відпустити. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Мане провів 38 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА заборонила Ан-Насру реєструвати нових гравців.