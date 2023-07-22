Півзахисник продовжить виступати за дортмундців.
Емре Джан (ліворуч), фото Боруссія Д
22 липня 2023, 13:29
Боруссія Д після втрати Джуда Беллінгема дуже прискіпливо ставилась до комплектації середньої ланки поля.
Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, віцечемпіон минулого сезону вирішив подовжити контракт з Емре Джаном.
Сторони підписали нову угоду строком на три роки — до літа 2026.
У минулому сезоні Емре Джан провів за Боруссію Д 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи, віддав одну результативну передачу та заробив 11 попереджень.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд розірвала контракт із Шульцем.