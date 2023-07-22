Німеччина

Півзахисник продовжить виступати за дортмундців.

Боруссія Д після втрати Джуда Беллінгема дуже прискіпливо ставилась до комплектації середньої ланки поля.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клуба, віцечемпіон минулого сезону вирішив подовжити контракт з Емре Джаном.

Сторони підписали нову угоду строком на три роки — до літа 2026.

У минулому сезоні Емре Джан провів за Боруссію Д 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив три голи, віддав одну результативну передачу та заробив 11 попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд розірвала контракт із Шульцем.