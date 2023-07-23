Німеччина

Німецький хавбек планує залишитися в мюнхенському гранді.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка висловився про своє майбутнє, підтвердивши інформацію, ще не планує змінювати клубну прописку у поточне трансферне вікно.

"Я не маю наміру залишати Баварію. Я люблю цей клуб, я люблю місто і люблю вболівальників", — цитує слова Горецки журналіст Kicker Джордж Гольцнер.

У минулому сезоні Леон Горецка відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами. Його контракт із Баварією спливає влітку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що у підписанні 28-річного німецького хавбека зацікавлені Манчестер Юнайтед та Вест Гем.