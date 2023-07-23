Німецький хавбек планує залишитися в мюнхенському гранді.
Леон Горецка, getty images
23 липня 2023, 20:50
Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка висловився про своє майбутнє, підтвердивши інформацію, ще не планує змінювати клубну прописку у поточне трансферне вікно.
"Я не маю наміру залишати Баварію. Я люблю цей клуб, я люблю місто і люблю вболівальників", — цитує слова Горецки журналіст Kicker Джордж Гольцнер.
У минулому сезоні Леон Горецка відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами. Його контракт із Баварією спливає влітку 2026 року.
Раніше повідомлялося, що у підписанні 28-річного німецького хавбека зацікавлені Манчестер Юнайтед та Вест Гем.