Німеччина

Мюнхенський клуб може запропонувати 100 мільйонів євро.

Баварія готова покращити пропозицію щодо Гаррі Кейна, повідомляє Bayern&Germany.

За інформацією джерела, керівники клубів перебувають у постійному контакті.

Очікується, що Баварія покращить пропозицію протягом тижня. Баварія наблизиться до позначки 100 млн євро, яку встановила для себе як ліміт. Мюнхенці зберігають оптимізм.

Кейн тим часом за останній сезон забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.