Німеччина

Сенегальський вінгер був відсутній у заявці команди на товариський матч.

Мюнхенська Баварія сьогодні провела контрольний матч, у якому мінімально обіграла Кавасакі Фронтале з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Йосіп Станішич.

У заявку на цю гру не потрапив сенегальський вінгер Садіо Мане.

Під час гри прес-служба німецького клубу опублікувала заяву, в якій підтвердила, що 31-річний сенегалець веде переговори щодо свого трансферу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що незабаром Мане стане гравцем саудівського Ан-Насра, в якому виступає Кріштіану Роналду.

Минулого сезону Мане провів 38 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість гольових передач.