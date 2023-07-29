Сенегальський вінгер був відсутній у заявці команди на товариський матч.
Садіо Мане, Getty Images
29 липня 2023, 20:18
Мюнхенська Баварія сьогодні провела контрольний матч, у якому мінімально обіграла Кавасакі Фронтале з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Йосіп Станішич.
У заявку на цю гру не потрапив сенегальський вінгер Садіо Мане.
Під час гри прес-служба німецького клубу опублікувала заяву, в якій підтвердила, що 31-річний сенегалець веде переговори щодо свого трансферу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що незабаром Мане стане гравцем саудівського Ан-Насра, в якому виступає Кріштіану Роналду.
Минулого сезону Мане провів 38 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість гольових передач.