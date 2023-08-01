Німеччина

Мюнхенці шукають нового голкіпера.

Баварія продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб вирішив перемкнутись з Давіда Раї на голкіпера Севільї Яссіна Буну.

Стверджується, що Баварія не готова витрачати великі кошти на воротаря, а Давід Де Хеа — не є метою мюнхенців.

За далеко не найкращий сезон у виконанні Севільї Буну пропустив 60 голів у 36 матчах, у сімох із яких відстояв "на нуль".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія хоче домовитися з Тоттенгемом щодо Кейна цього тижня.