Німеччина

Майбутнє англійського форварда визначиться найближчим часом.

Зірковий нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн продовжує бути близьким до переходу в мюнхенську Баварію.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "червоних" зробили нову офіційну пропозицію "шпорам" щодо трансферу 30-річного англійця у розмірі понад 100 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Відзначається, що боси Баварії очікують відповіді від Тоттенгема у найближчі кілька годин.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, вже сьогодні остаточно визначиться доля Кейна.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів. Контракт англійського форварда зі "шпорами" спливає влітку 2024 року.