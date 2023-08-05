Німеччина

Президент Тоттенгема не відповів на ультиматуми мюнхенців, які запропонували за зіркового форварда понад 100 мільйонів євро та надали 24 години для "остаточної" відповіді.

Напередодні стало відомо про те, що мюнхенська Баварія зробила офіційну пропозицію Тоттенгему щодо ключового нападника команди Гаррі Кейна у розмірі понад 100 мільйонів євро, при цьому боси "червоних" встановили "дедлайн" лондонцям у 24 години на остаточну відповідь: так або ні.

Однак, як повідомляє Sport Bild, президент Тоттенгема Деніел Леві, який відомий як жорстка людина в переговорному процесі, вирішив проігнорувати як пропозицію Баварії, так і її ультиматуми.

Більше того, за інформацією джерела, Леві зробить ще один "хід конем" та вирушить разом із сім'єю у двотижневу відпустку в Маямі, США.

Відзначається, що такими діями керівник Тоттенгема вирішив показово продемонструвати, що він продовжує залишатися "холодним" до пропозицій Баварії щодо головної зірки його команди, враховуючи ще й встановлені мюнхенцями "дедлайни" та, звісно, бажаючи "вибити" ще більше грошей.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів. Контракт англійського форварда зі "шпорами" спливає влітку 2024 року, який він не збирається продовжувати.