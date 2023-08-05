Напередодні стало відомо про те, що мюнхенська Баварія зробила офіційну пропозицію Тоттенгему щодо ключового нападника команди Гаррі Кейна у розмірі понад 100 мільйонів євро, при цьому боси "червоних" встановили "дедлайн" лондонцям у 24 години на остаточну відповідь: так або ні.

Однак, як повідомляє Sport Bild, президент Тоттенгема Деніел Леві, який відомий як жорстка людина в переговорному процесі, вирішив проігнорувати як пропозицію Баварії, так і її ультиматуми.

Більше того, за інформацією джерела, Леві зробить ще один "хід конем" та вирушить разом із сім'єю у двотижневу відпустку в Маямі, США.

Відзначається, що такими діями керівник Тоттенгема вирішив показово продемонструвати, що він продовжує залишатися "холодним" до пропозицій Баварії щодо головної зірки його команди, враховуючи ще й встановлені мюнхенцями "дедлайни" та, звісно, бажаючи "вибити" ще більше грошей.

У минулому сезоні Гаррі Кейн провів за Тоттенгем 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 32 голи та віддав 5 асистів. Контракт англійського форварда зі "шпорами" спливає влітку 2024 року, який він не збирається продовжувати.