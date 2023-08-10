Мюнхенський клуб хоче орендувати 28-річного голкіпера.
КЕПА, GETTY IMAGES
10 серпня 2023, 16:55
Кепа Аррісабалага може змінити Челсі на Баварію, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, мюнхенський клуб хоче орендувати 28-річного футболіста з опцією викупу у майбутньому.
Головний тренер "червоної машини" Томас Тухель запропонував клубу підписати іспанця на тлі оновлення стану здоров’я Мануеля Ноєра.
Нагадаємо, що Кепа виступає за Челсі з літа 2018 року.
Минулого сезону АПЛ він провів 29 матчів у рамках АПЛ і пропустив 33 голи.