Німеччина

Мюнхенський клуб хоче орендувати 28-річного голкіпера.

Кепа Аррісабалага може змінити Челсі на Баварію, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, мюнхенський клуб хоче орендувати 28-річного футболіста з опцією викупу у майбутньому.

Головний тренер "червоної машини" Томас Тухель запропонував клубу підписати іспанця на тлі оновлення стану здоров’я Мануеля Ноєра.

Нагадаємо, що Кепа виступає за Челсі з літа 2018 року.

Минулого сезону АПЛ він провів 29 матчів у рамках АПЛ і пропустив 33 голи.