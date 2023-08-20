Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/Eintracht
20 серпня 2023, 20:59
У рамках першого туру німецької Бундесліги Айнтрахт на своєму полі прийняв Дармштадт.
Господарі мінімально здолали гостей завдяки голу від Коло-Муані на 40-й хвилині гри.
Айнтрахт — Дармштадт 1:0
Гол: Коло-Муані, 40.
Айнтрахт: Трапп, Кох, Тута (Хасебе, 65), Пачо, Макс, Діна-Ебімбе, Роде (Якич, 6), Схірі, Гетце (Бута, 84), Ліндстрем (Нганкам, 84), Коло-Муані (Мармуш, 84).
Дармштадт: Шуен, Карич, Циммерман, Кларер, Магліца (Шнелльхардт, 76), Голланд, Нюрнбергер, Хонзак (Франьич, 90), Мелем (Ману, 76), Горнбі (Пфайффер, 62), Вільгельмс.
Попередження: Кларер (37), Мелем (45), Якич (59), Маглиця (74), Кох (90).