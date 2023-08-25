Німеччина 25 серпня 2023, 20:34 Баварія підписала воротаря збірної Ізраїля Гравець буде виступати за клуб. Даніель Перетц - Getty Images 25 серпня 2023, 20:34 Баварія підписала голкіпера Даніела Перетца - повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт буде діяти до 30 червня 2028 року. Футболіст перейшов із ізраїльського клубу Маккабі Тель-Авів і носитиме футболку під номером 18. Минулого сезону воротар провів 45 матчів в усіх турнірах. Люди Даніель Перец Команди Баварія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте