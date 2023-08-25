Баварія підписала голкіпера Даніела Перетца - повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт буде діяти до 30 червня 2028 року.

Футболіст перейшов із ізраїльського клубу Маккабі Тель-Авів і носитиме футболку під номером 18.

Минулого сезону воротар провів 45 матчів в усіх турнірах. 