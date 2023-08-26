Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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26 серпня 2023, 21:45
У рамках другого туру німецької Бундесліги Боруссія Менхенгладбах на своєму полі брала Баєр.
Колектив Хабі Алонсо без особливих труднощів впорався з гостями, відправивши до їхніх воріт три голи.
Боруссія М – Баєр 0:3
Голи: Боніфасе, 18, 53, Та, 45+6.
Баєр: Градецькі – Коссуну (Станішич, 81), Та, Тапсоба – Фрімпонг (Артур, 70), Паласіос (Андріх, 70), Джака, Гримальдо – Гофманн (Гложек, 81), Вірц – Боніфасе (Пуерта, 88).
Боруссія М: Омлін – Фрідріх, Ітакура (Ульріх, 89), Вебер – Онора (Боржес Санчес, 80), Вайгль, Нойгаус (Райц, 67), Скаллі – Нгуму (Хак, 67), Плеа – Чванчара (Ранос, 79).
Попередження: Боніфасе (16), Чванчара (45), Та (45), Фрімпонг (45), Ітакура (45).