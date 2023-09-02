Завершилися матчі першого суботнього слоту чемпіонату Німеччини.
Баєр Леверкузен – Дармштадт, Getty Images
02 вересня 2023, 18:30
У рамках третього туру німецької Бундесліги відбулися ще 5 поєдинків.
Дубль японського вінгера Асано приніс нічию Бохуму у поєдинку з Аугсбургом.
Аугсбург – Бохум 2:2
Голи: Бельйо, 35, Демірович, 62 – Асано, 45+3, 64
Нігерійській центральний нападник "фармацевтів" Віктор Боніфас відзначився дублем у другому матчі поспіль.
Баєр (Леверкузен) – Дармштадт 5:1
Голи: Боніфас, 21, 61, Паласіос, 49, Гофманн, 67, Гложек, 83 – Вільхельмссон, 25
Бременці здобули першу у сезоні перемогу, перегравши Майнц.
Вердер – Майнц 4:0
Голи: Дукш (пен), 4, Стаге, 53, Біттенкурт, 82, Нжинмах, 84
"Вовки" забили перші, проте Гоффенгайм відповів трьома м'ячами.
Гоффенгайм – Вольфсбург 3:1
Голи: Брукс, 45+2, Баєр, 60, Сков, 74 – Томаш, 36
Штутгарт вже вдруге здолав свого суперника із рахунком 5:0. У 1-му турі так само вони впоралися із Бохумом.
Штутгарт – Фрайбург 5:0
Голи: Фюріх, 8, 62, Гірассі, 17, 19, Мійо, 75
Сьогодні відбудеться ще один матч 3-го туру Бундесліги – Боруссія Менхенгладбах прийматиме мюнхенську Баварію. Поєдинок розпочнеться о 19:30.