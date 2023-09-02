Німеччина

Завершилися матчі першого суботнього слоту чемпіонату Німеччини.

У рамках третього туру німецької Бундесліги відбулися ще 5 поєдинків.

Дубль японського вінгера Асано приніс нічию Бохуму у поєдинку з Аугсбургом.

Аугсбург – Бохум 2:2

Голи: Бельйо, 35, Демірович, 62 – Асано, 45+3, 64

Нігерійській центральний нападник "фармацевтів" Віктор Боніфас відзначився дублем у другому матчі поспіль.

Баєр (Леверкузен) – Дармштадт 5:1

Голи: Боніфас, 21, 61, Паласіос, 49, Гофманн, 67, Гложек, 83 – Вільхельмссон, 25

Бременці здобули першу у сезоні перемогу, перегравши Майнц.

Вердер – Майнц 4:0

Голи: Дукш (пен), 4, Стаге, 53, Біттенкурт, 82, Нжинмах, 84

"Вовки" забили перші, проте Гоффенгайм відповів трьома м'ячами.

Гоффенгайм – Вольфсбург 3:1

Голи: Брукс, 45+2, Баєр, 60, Сков, 74 – Томаш, 36

Штутгарт вже вдруге здолав свого суперника із рахунком 5:0. У 1-му турі так само вони впоралися із Бохумом.

Штутгарт – Фрайбург 5:0

Голи: Фюріх, 8, 62, Гірассі, 17, 19, Мійо, 75

Сьогодні відбудеться ще один матч 3-го туру Бундесліги – Боруссія Менхенгладбах прийматиме мюнхенську Баварію. Поєдинок розпочнеться о 19:30.