Німецька команда нарешті перервала свою невдалу серію.
МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН, GETTY IMAGES
13 вересня 2023, 14:25
Воротар німецької збірної Марк-Андре тер Штеген прокоментував перемогу над Францією в товариському матчі (2:1).
"Сьогоднішній день став бальзамом на душу для наших уболівальників і для нас. Ми дуже старалися, і люди це бачили. Останні кілька днів ми були дивними, тому здорово, що завершили невдалу серію перемогою. Сьогодні у нас була досить проста структура гри. Ця перемога надає нам впевненість", — цитує голкіпера DFB.
Нагадаємо, нещодавно Фліка звільнили з посади тренера Німеччини. Раніше повідомлялося, що Нагельсманн — фаворит на посаду головного тренера збірної Німеччини.