Німеччина

Німецька команда нарешті перервала свою невдалу серію.

Воротар німецької збірної Марк-Андре тер Штеген прокоментував перемогу над Францією в товариському матчі (2:1).

"Сьогоднішній день став бальзамом на душу для наших уболівальників і для нас. Ми дуже старалися, і люди це бачили. Останні кілька днів ми були дивними, тому здорово, що завершили невдалу серію перемогою. Сьогодні у нас була досить проста структура гри. Ця перемога надає нам впевненість", — цитує голкіпера DFB.

Нагадаємо, нещодавно Фліка звільнили з посади тренера Німеччини. Раніше повідомлялося, що Нагельсманн — фаворит на посаду головного тренера збірної Німеччини.