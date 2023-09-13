Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Англії став на захист підопічного.

Збірна Англії напередодні переграла Шотландію на Гемпден Парк у рамках товариської зустрічі під завісу вересневої міжнародної павзи (3:1).

Єдиний гол на рахунку "тартанової армії" в підсумку опинився на рахунку навіть не підопічного Стівена Кларка, а центрального захисника "трьох левів" Гаррі Магвайра, який після фінального свистка знову потрапив під гарячу руку вболівальників та преси.

Проте керманич англійців свого не відступився та став на захист власного підопічного.

"Усі ці кепкування з Магвайра — це якесь безглуздя. Я ніколи не бачив, щоб до нього ставились відповідно до того, ким він є насправді є.

Такого не було ні з боку шотландських уболівальників, ні з боку наших власних коментаторів, експертів, або кого-небудь ще.

Це перевершує в своєму безглузді все, що я коли-небудь бачив. Десятиліттями він був для нас абсолютним лідером у другій за кількістю трофеїв команді Англії. Він також залишається ключовою частиною цієї збірної.

Щоразу, коли він виходить на поле, стійкість, яку він демонструє, матчі, які він демонструє, абсолютно неймовірні. Він — найкращий гравець на своїй позиції в цій країні. Ми всі з ним, наші вболівальники також були блискучі по відношенню до нього сьогодні.

Він був винятковим у матчі на вихідних, а реакція сьогодні ввечері є наслідком дій ідіотів, і я зараз це кажу з повним усвідомленням, у нашій країні, які створили подібне середовище.

Тож я думаю, що сьогодні було чудово, що наші вболівальники, які прибули разом із нами, зрозуміли, що мають захищати своїх.

Ми повинні це робити. Ми самі створюємо проблему для нашого гравця. Деякі статті, які були написані, деякі коментарі, які мені довелось читати, — це абсолютний безглуздя.

А реакція сьогоднішні вечорі від шотландських уболівальників… Що ж, я її розумію, — вони трохи веселяться, бо ми самі створили для них цей ґрунт. Це смішно, але й боляче водночас", — заявив англійський фахівець.

Магвайр зіграв за збірну вже 59 матчів, забивши сім м’ячів та віддавши дві гольові передачі.