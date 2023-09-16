Німеччина

Керманич Баварії прокоментував утрату очок у грі проти Баєра.

Мюнхенська Баварія в рамках четвертого туру німецької Бундесліги на власному полі впустила перемогу над леверкузенським Баєром.

Баварія — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель прокоментував виступ своїх підопічних.

"У нас були хороші стартові 20 хвилин, під час яких ми могли б створити підстави для дострокової перемоги.

Але після цього ми провели погані 20 хвилин і наробили чимало помилок.

Потім п'ять хвилин до перерви знову були хорошими в нашому виконанні, що призвело до відмінних гольових моментів.

У другому таймі ми також то більше, то менше контролювали хід протистояння. Зрештою, здавалось, що вирішальний удар у грі було виконано саме нами, але потім суперники отримали цей пенальті.

Ми намагались зберігати компактність у захисті впродовж усього матчу. Зрештою, треба більше чіплятись за м’ячі й проводити більше часу в боротьбі.

Що ж до пенальті, то суддя спочатку взагалі не реагував свистком на цей епізод. Для мене втручання VAR було неправильним рішенням у тій ситуації. Але не має особливого значення, що я зараз вам тут скажу", — заявив німецький фахівець.

У наступному матчі мюнхенська Баварія прийматиме англійський Манчестер Юнайтед у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.