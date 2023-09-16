Керманич Баварії прокоментував утрату очок у грі проти Баєра.
Томас Тухель, Getty Images
16 вересня 2023, 09:00
Мюнхенська Баварія в рамках четвертого туру німецької Бундесліги на власному полі впустила перемогу над леверкузенським Баєром.
Баварія — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги
Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель прокоментував виступ своїх підопічних.
"У нас були хороші стартові 20 хвилин, під час яких ми могли б створити підстави для дострокової перемоги.
Але після цього ми провели погані 20 хвилин і наробили чимало помилок.
Потім п'ять хвилин до перерви знову були хорошими в нашому виконанні, що призвело до відмінних гольових моментів.
У другому таймі ми також то більше, то менше контролювали хід протистояння. Зрештою, здавалось, що вирішальний удар у грі було виконано саме нами, але потім суперники отримали цей пенальті.
Ми намагались зберігати компактність у захисті впродовж усього матчу. Зрештою, треба більше чіплятись за м’ячі й проводити більше часу в боротьбі.
Що ж до пенальті, то суддя спочатку взагалі не реагував свистком на цей епізод. Для мене втручання VAR було неправильним рішенням у тій ситуації. Але не має особливого значення, що я зараз вам тут скажу", — заявив німецький фахівець.
У наступному матчі мюнхенська Баварія прийматиме англійський Манчестер Юнайтед у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.