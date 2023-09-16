Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував утрату очок у грі проти Баєра.

Мюнхенська Баварія на власному полі в рамках четвертого туру німецької Бундесліги напередодні впустила перемогу над леверкузенським Баєром.

Баварія — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Конрад Лаймер прокоментував виступ команди звітного вечора.

"Завжди боляче, коли пропускаєш настільки пізній м’яч. За ходом гри цей результат був цілком заслуженим, але, звичайно, ми хотіли взяти три очки.

Ми дуже добре увійшли в гру, мали багато володіння м’ячем і хороших моментів. Уже за 20 хвилин від початку ми мали можливість дотискати суперників остаточно.

Але Леверкузен — чудова команда з дуже хорошими індивідуальними гравцями та ретельно підібраним планом на гру.

Що ж, судячи з усього, ми з маємо з нетерпінням чекати на захоплюючий сезон", — заявив німецький виконавець.

У наступному матчі мюнхенська Баварія прийматиме англійський Манчестер Юнайтед у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.