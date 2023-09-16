Німеччина

Рефері прокоментував скандальне рішення щодо призначення пенальті.

Мюнхенська Баварія на власному полі в рамках четвертого туру німецької Бундесліги напередодні впустила перемогу над леверкузенським Баєром.

Баварія — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри головний арбітр поєдинку Даніель Шлагер із Гюгельсгайма прокоментував зіткнення поміж Альфонсо Девісом та Йонасом Гофманном на останніх секундах компенсованого часу в штрафному господарів, за підсумком якого він призначив пенальті.

"Спочатку я не помітив цього контакту безпосередньо за ходом гри, тому відразу порадив гравцям продовжувати зустріч.

Потім від відеоасистента надійшла інформація, що був дуже чіткий удар по нозі Гофманна, у ділянку литки.

Я сам ухвалив рішення подивитися момент на повторі — і тоді я відносно швидко зрозумів, що бачення відеоасистента збігається з тим, що я сам бачу на моніторі.

Девіс ударив Гофманна по нозі, тому був призначений пенальті", — заявив представник Феміди.

У наступному матчі мюнхенська Баварія прийматиме англійський Манчестер Юнайтед у рамках Ліги чемпіонів УЄФА, а леверкузенський Баєр удома зіграє проти шведського Гекена в рамках Ліги Європи.