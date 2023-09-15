Іспанія

Англієць цікавий мадридському клубу.

Захисник Челсі Ріс Джеймс може перебратись в столицю Іспанії, повідомляє AS.

За інформацією джерела, капітан "аристократів" цікавий мадридському Реалу. "Королівський клуб" бачить у ньому довгострокову заміну для Дані Карвахаля, який потрапив у неприємну ситуацію. "Вершкові" спробують підписати Джеймса протягом наступних двох років.

Нагадаємо, що цього сезону Джеймс став капітаном Челсі. Найближчий матч "сині" зіграють 17 вересня проти Борнмута.

Наразі футболіст відновлюється після травми.