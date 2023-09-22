Німеччина

Новий головний тренер не хоче розпочинати роботу з кардинальних змін у ієрархії збірної.

Про це повідомив новий головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман.

"Я залишу все як є. Повністю впевнений у Ілкаї, як у людині та як у гравці. Думаю, що це рішення було правильним. Я вже говорив з ним та сказав, що він залишається нашим капітаном", — приводить слова Нагельсмана твіттер Bayern & Germany.

У наслідок незадовільних результатів збірної Німеччини, Німецький футбольний союз вирішив звільнити Гансі Фліка. Сьогодні, офіційно головним тренером "манншафт" став колишній тренер Гоффенхайма, Лейпцига та Баварії Юліан Нагельсман.