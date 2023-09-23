Німеччина

Гвінеєць Гірассі дивує своєю результативністю.

Центральний нападник Штутгарта Серу Гірассі став другим гравцем в історії Бундесліги, якому вдалося забити 10 голів у перших п'яти матчах сезону, повідомляє Squawka.

Першим таке досягнення встановив польський нападник Баварії Роберт Левандовські у сезоні 2020/21. Варто зазначити, що тоді він відзначався у чотирьох матчах, а от гвінеєць Гірассі забиває вже у п'яти поєдинках поспіль.

Протягом цих 5-ти стартових матчів нападник Штутгарта завдав 22 удари по воротах суперників, з яких 12 були у площину. Левандовські тоді завдав 29 ударів, з яких у площину воріт були 16.

У попередньому сезоні Бундесліги 27-річний Гірассі забив 11 голів у 22 матчах. Портал transfermarkt оцінює його у 14 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Штутгарт очолив турнірну таблицю німецького чемпіонату завдяки перемозі над Дармштадтом.