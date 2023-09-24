Німеччина

Форвард мюнхенського клубу прокоментував свій вклад до розгрому Бохума.

Мюнхенська Баварія напередодні в рамках п’ятого туру німецької Бундесліги влаштувала розгром на власному полі для гостей із Бохума.

Баварія — Бохум 7:0 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн, на рахунку якого одразу три голи, прокоментував свій перший хет-трик у новому клубі.

"Забити хет-трик у домашньому матчі — це особливе відчуття. Після цієї гри я забрав із собою м’яч, і тепер хочу зібрати на ньому підписи моїх товаришів по команді. Це приємна пам’ятка, яку варто зберегти та запам’ятати назавжди цей особливий день.

У нас не найширший склад навіть за мірками чемпіонату, але нам усе одно дали чітко зрозуміти, що кожен повинен бути залученим у гру. Кожну хвилину гри ви повинні віддавати команді все, що можете, і саме так ви створюєте дійсно міцне командне середовище. І поки що ми до цього прагнемо.

Хлопці, які досі не мали багато хвилин у цьому сезоні, сьогодні вийшли на поле і зіграли дуже добре, тож нам потрібно більше таких матчів. Попереду у нас довгий сезон, і сьогоднішній день був хорошим прикладом того, як нам потрібно грати", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у РБ Лейпциг, тоді як посеред тижня навідається до Пройссена Мюнстер у рамках Кубка Німеччини.