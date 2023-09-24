Німеччина

П'ять команд провально стартували в цьому сезоні.

Більшість команд елітного дивізіону чемпіонату Англії провела вже по п'ять поєдинків, тому можна робити деякі висновки.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, аутсайдери Бундесліги встановили історичний антирекорд.

Так, відразу п'ять команд не змогли здобути перемогу в перших п'яти турах. Мова йде про Бохум, Боруссію М, Кельн, Дармштадт та Майнц.

10 Вердер 5 2 0 3 8 10 -2 6 11 Фрайбург 4 2 0 2 5 10 -5 6 12 Аугсбург 5 1 2 2 9 13 -4 5 13 Гайденгайм 4 1 1 2 8 9 -1 4 14 Бохум 5 0 3 2 4 16 -12 3 15 Боруссія Менхенгладбах 5 0 2 3 8 13 -5 2 16 Кельн 5 0 1 4 4 9 -5 1 17 Дармштадт 5 0 1 4 6 16 -10 1 18 Майнц 5 0 1 4 4 14 -10 1



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бонуччі — другий найстарший польовий гравець, який дебютував у Бундеслізі.